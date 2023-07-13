جنايات الدار البيضاء : 20 سنة سجنا نافذا لزيطوط وأمير “دي زاد”  

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، مساء الأربعاء، غيابيا الارهابيين زيطوط محمد وأمير بوخرص المدعو ” أمير دي زاد “، بعقوبة 20 سنة سجنا مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما.

ويتابع المتهمان رفقة متهمين آخرين بعدة تهم لاسيما المساس بسلامة ووحدة الوطن وكذا تلقي اموال من الخارج للقيام بأعمال تمس امن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة.

كما أدين غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا كل من المتهمين الفارين زيطوط اسماعيل وزيطوط ميلود فيما أدين شقيقهما زيطوط عبد الرحمان حضوريا بسنتين (2) حبسا نافذا.

وفي نفس القضية أدانت ذات الجهة القضائية المتهم الفار مراكشي بوعزة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا فيما تمت ادانة بن حليمة عزوز محمد بـ 7 سنوات سجنا نافذا .

وتراوحت العقوبات المقررة لبقية المتهمين في هذه القضية بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا , فيما استفاد متهمان اخران من حكم البراءة.

وتم متابعة المتهمين في هذه القضية بعدة تهم منها جناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات التي يكون غرضها او انشطتها ارهابية وتخريبية, المساس بسلامة ووحدة الوطن ونشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة وكذا, التحريض على التجمهر بالإضافة الى تهمة إهانة هيئة نظامية و تلقي اموال من الخارج للقيام بأعمال تمس امن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة.