جنايات غليزان تدين “بارونات” مخدرات بالمؤبد

الشبكة يديرها شخص متواجد بالمغرب

أصدرت نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غليزان أحكاما تقضي بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من “ع..ب”، و”ب.س”، و”المؤبد غيابيا” ضد كل “م. ع”، و”ب.ع”، فيما قضت ببراءة “ب.خ”، و”ب.ل”، المتابعين بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بشراء قصد البيع والنقل والتخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، جنحة التزوير واستعمال المزور.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 21/12/2021، أين وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية بمديرية الأمن الداخلي، التابعة للمصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بوهران، معلومات مفادها قيام شبكة من خارج التراب الوطني، بإرسال كمية معتبرة من المخدرات، والتي يقودها المدعو “ب.ع” المتواجد بالمغرب، قصد نقلها إلى باقي الولايات، وتبين أن أحد عناصر الشبكة المدعو “ع.ب” يقوم بتخزين المخدرات بمسكن المدعو “ب.ع” بإحدى مدن ولاية تلمسان، ومن خلال مراقبة تحركاتهم، تبين أن “ع.ب” سيقوم بنقل المخدرات بشاحنة كبيرة من مغنية باتجاه الشرق، وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، تم وضع عدة نقاط مراقبة على الطريق السيار، وفي نفس اليوم على الساعة السادسة و40 دقيقة، تم توقيف شاحنة “رونو” يقودها المدعو “ب.ع”، وبداخلها 180 كلغ من المخدرات مخبأة في المقطورة، وعثر بحوزته على وثائق الشاحنة، حيث صرح سائق الشاحنة أن المدعو “ب.س.م”، هو الممون بالشحنة، واستلمها منه في نفس اليوم، وعليه تم توقيف هذا الأخير بمقر عمله بإحدى المؤسسات الطبية بنواحي تلمسان.

كما صرح السائق أيضا أن سيارة كانت تقوم بفتح الطريق أمامه، وعليه تم توقيف صاحب السيارة المدعو “ب.ع”، الذي عثر ببيته على جهاز تلحيم ومبلغ مالي وبعض الوسائل الأخرى، ولدى سماعه، صرح أنه ينشط ضمن شبكة منظمة للمتاجرة بالمخدرات يقودها المدعو “خ” من المغرب، وشريكه من الداخل يدعى “الحاج”، وشركاء آخرين توبعوا كلهم بدائرة اختصاص محكمة وادي ارهيو التابعة لمجلس قضاء غليزان، بجناية القيام بطريقة غير شرعية باستيراد، شراء قصد البيع والنقل والتخزين لمواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، لجميع المتهمين البالغ عدهم ستة (06) الذين حاولوا إنكار التهم المنسوبة إليهم.