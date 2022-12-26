جنايات وهران تؤجل قضية الانخراط في تنظيم “الماك” الإرهابي

الوقائع لها صلة بجريمة حرق جمال بن اسماعين

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الاثنين، الفصل في قضية 10 متهمين وجهت لبعضهم جنايتي الانخراط والمشاركة ضمن جماعة إرهابية، والإشادة وتشجيع أفعال إرهابية، وجنحتي الإشادة وتشجيع الأنشطة والتنظيمات التي تدعو إلى التمييز والكراهية بالنسبة للبعض الآخر، منهم أشخاص لا يزالون في حالة فرار، ويأتي ذلك بطلب من دفاع أحد المتهمين، الذي تم توقيفه مؤخرا، ولم يخضع للتحقيق القضائي، حيث تم إرجاء البت في الملف إلى الدورة الجنائية المقبلة.

وبحسب المعطيات المحصل عليها بخصوص قضية الحال، فإن الوقائع تعود إلى سنة 2021 بوهران، ولها صلة بالجريمة التي تزامن حدوثها مع الحرائق التي عرفتها منطقة القبائل، حيث جاء في أوراق الملف اعترافات من متهمين في حق متهمين آخرين متابعين في نفس الجنايات والجنح سالفة الذكر بتورطهم في إضرام النيران في غابات تيزي وزو، وأيضا المشاركة في قتل المرحوم جمال بن اسماعين، والتنكيل بجثته وحرقها، مع قيام أحد هؤلاء بإرسال صور عبر تطبيق الميسنجر خاصة بالضحية وهو في حالة تفحم، مع إقراره له كتابيا بأنه هو من سرق هاتف الضحية.

وكذلك جاء التكييف القضائي سالف الذكر بالنسبة لبعض المتورطين في جنايتي الانخراط والمشاركة ضمن جماعة إرهابية استنادا إلى اعترافاتهم أثناء التحقيق بانتمائهم إلى حركة “الماك”، وولائهم لزعيمها فرحات مهني، المعروف باسم “مول البرنوس”، وأنهم يتبنون فكر هذا التنظيم الإرهابي، مع سرد بعض المتهمين بداياتهم مع الانخراط ضمن هذه الجماعة، وكيف أصبحوا مناضلين يدعون للفكر الانفصالي ويدافعون عنه.