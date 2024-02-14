جنديتان فرنسيتان قيل إنهما شاركتا في حرب غزة.. ما قصة الصورة المتداولة لهما؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لفتاتين فرنسيتين بلباس عسكري، قيل إنهما جنديتين شاركتا في حرب غزة.

تظهر في الصورة التي اجتاحت الشبكات امرأتان ترتديان بزة عسكرية عليها العلم الفرنسي، وجاء في التعليق المرافق لها: “المجندات الفرنسيات أتين للمشاركة في حرب غزة بعد أحداث 7 أكتوبر”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والصورة مقتطعة من فيلم صدر عام 2016 يعرض تجارب فرنسيات شاركن بالحرب في أفغانستان.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن انتشار هذه الصورة يأتي مع تواصل الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفي وقت تتجه فيه الأنظار للتوصل إلى اتفاق هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح رهائن جدد.

وأظهر التفتيش عن الصورة عبر محركات البحث أنها مقتطعة من فيلم يعرض تجربة جنديتنين فرنسيتين شاركتا إلى جانب الجيش الفرنسي في الحرب في أفغانستان.

ويروي الفيلم “Voir du pays” الذي صدر عام 2016 قصة فتاتين فرنسيتين ذهبتا في إجازة لثلاثة أيام إلى قبرص بعدما خدمتا في صفوف الجيش الفرنسي وشاركتا في الحرب في أفغانستان.