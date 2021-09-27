جنرال أمريكي: إسرائيل ستنتهي خلال 20 عاماً  

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي عمل مساعدا لوزير الخارجية الأسبق، كولن باول، إن إسرائيل لن تكون موجودة كدولة خلال 20 عاماً؛ لأنها تنزع الشرعية عن نفسها كدولة نظام فصل عنصري.

وأضاف ويلكرسون في تصريحات أوردها موقع “مونديز” أن واشنطن يجب أن تطلب من إسرائيل الآن أن تتغير بسرعة، وإلا فإنها ستتوقف عن تمويل وحماية إسرائيل، لكن الجنرال نفسه توقع بأن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك.

وأدلى الجنرال ويلكرسون، الذي شغل منصب رئيس هيئة الموظفين لوزير الخارجية الأسبق كولن باول، بهذه التصريحات القوية في مؤتمر “ماس بيس أكش” للمحافظين الجدد، وهي تصريحات سلط موقع “مونديز” الضوء عليها مع تجاهل تام من وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى عليها.

وبحسب ما ورد، قال ويلكرسون إن إسرائيل هي “مسؤولية استراتيجية من الدرجة الأولى للولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر احتمالاً في العالم أن تأخذ الولايات المتحدة إلى “هرمجدون”.

وكشف الجنرال أن أجندة المحافظين الجدد في الشرق الأوسط ترتكز على “إشعال النار في بلاد الشام”، وإشغال “أعداء إسرائيل” في مشاكل أخرى بحيث لا يتسببوا في مشاكل لإسرائيل.

وأشار ويلكرسون إلى أن العالم سيرفض إسرائيل لأنها دولة نظام فصل عنصري، مؤكداً بأنها لن تكون دولة بل ستزول.