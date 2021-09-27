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العالم

جنرال أمريكي: إسرائيل ستنتهي خلال 20 عاماً  

الشروق أونلاين
  • 1967
  • 3
جنرال أمريكي: إسرائيل ستنتهي خلال 20 عاماً  

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي عمل مساعدا لوزير الخارجية الأسبق، كولن باول، إن إسرائيل لن تكون موجودة كدولة خلال 20 عاماً؛ لأنها تنزع الشرعية عن نفسها كدولة نظام فصل عنصري.

وأضاف ويلكرسون في تصريحات أوردها موقع “مونديز” أن واشنطن يجب أن تطلب من إسرائيل الآن أن تتغير بسرعة، وإلا فإنها ستتوقف عن تمويل وحماية إسرائيل، لكن الجنرال نفسه توقع بأن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك.

وأدلى الجنرال ويلكرسون، الذي شغل منصب رئيس هيئة الموظفين لوزير الخارجية الأسبق كولن باول، بهذه التصريحات القوية في مؤتمر “ماس بيس أكش” للمحافظين الجدد، وهي تصريحات سلط موقع “مونديز” الضوء عليها مع تجاهل تام من وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى عليها.

وبحسب ما ورد، قال ويلكرسون إن إسرائيل هي “مسؤولية استراتيجية من الدرجة الأولى للولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر احتمالاً في العالم أن تأخذ الولايات المتحدة إلى “هرمجدون”.

وكشف الجنرال أن أجندة المحافظين الجدد في الشرق الأوسط ترتكز على “إشعال النار في بلاد الشام”، وإشغال “أعداء إسرائيل” في مشاكل أخرى بحيث لا يتسببوا في مشاكل لإسرائيل.

وأشار ويلكرسون إلى أن العالم سيرفض إسرائيل لأنها دولة نظام فصل عنصري، مؤكداً بأنها لن تكون دولة بل ستزول.

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التعليقات
3
  • فريد

    نعم الصهاينة يحضرون شهادة وفاة دولتهم بالمناكر والمجازر والعنصرية التي يقومون بها ليل نهار. ودوام الحال من المحال الأفعال التي يقومون بها لا تزيد العرب إلا كرها لهم وبالتالي يأتي يوم يكون فيه الغضب الأكبر و الزحف بالملايين الذين يكتسحون فلسطين و ما على اليهود إلا ركوب قوارب النجاة عندئذ لا تنفعهم لا القنابل النووية ولا طائرات الشبح ولا القبة الحديدة

    0
  • سفيان

    بل العام المقبل بحول الله، وعد الله قادم

    1
  • كمال

    وهل تظنون ان ااسرائيل تسمع هذا الكلام و تنام،اليهود منذ القدم منبوذون لانهم حين يكونو ضعفاء ياخذون صفة الضحية و اذا استقوو طغو و افسدو ووضعو المكائد للغير،يجب على كل البلدان ان يكونو على يقضة 24/24 365 يوما في السنة و الا التهموهم،فامريكا و فرنسا قد التهمت منذ سنوات

    1

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