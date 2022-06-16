“جنرال الكتريك اينرجي” الأمريكية لتطوير فرع الطاقة الهوائية في الجزائر

استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو وفدا عن المؤسسة الأمريكية “جنرال الكتريك اينرجي”بقيادة رئيس جنرال الكتريك-الجزائر مهدي فرجيوي الذي بحث معه التعاون التقني لتطوير فرع الطاقة الهوائية.

أفاد به بيان للوزارة “استعرض زيان بشكل وجيز برامج نشاط قطاعه التي تتمحور حول الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي التي تقوم أساسا على التطوير المكثف وترقية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية”.

وأضاف ذات المصدر أن فرجيوي قدم رؤية مجمعه الصناعي فيما يخص الحلول و الدراسات التنموية والتجهيزات في فرع الطاقة الهوائية.

في هذا الصدد، اقترح مشروع تطوير مزرعة هوائية بمنطقة الجلفة بطاقة قد تصل إلى 2000 ميغاواط “بالشراكة مع متعامل وطني خاص”.

بهذه المناسبة “بحث الطرفان التعاون التقني من أجل التنمية وترقية فرع الطاقة الهوائية بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقة الهوائية ووفرة قطع الأراضي و المنشآت الكهربائية من أجل الربط”.

وأوضح البيان أنه تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى “برمجة لقاء عن قريب لتقييم واقع الطاقة الهوائية في الجزائر والاطلاع بشكل أكبر على تطور التكنولوجيات العالمية في هذا المجال وترقية تعاون رابح-رابح مع الدول التي تمتلك هذا النوع من التكنولوجيا”.

وحسب الوزارة “يسعى الطرفان لاستكمال شكليات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقات المتجددة”.