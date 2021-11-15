جنس حارسة مرمى منتخب إيران: الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.

وقال الاتحاد الآسيوي، في مراسلة للجانب الأردني، إن “نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى”، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

مدربة ايران تعلق على ضجة جنس حارسة مرمى منتخب السيدات

والاثنين، ردت مدربة المنتخب الإيراني للسيدات، مريم إيراندوست، الاثنين، على ضجة أثارها الأردنيون بشأن الجنس الحقيقي لحارسة مرمى المنتخب.

وصرحت إيراندوست لموقع “خبر أونلاين” الإيراني، إن الأحاديث المنتشرة حول جنس حارسة المرمى هي “مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات”.

وقالت إيراندوست: “بعد هزيمة المنتخب الأردني، كان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم بذرائع كاذبة”.

وأضافت: “أريد التأكيد أنه قبل بداية رحلتنا في التصفيات، أجرينا الفحوصات اللازمة، حيث فحص الطاقم الطبي بعناية كل لاعبة في المنتخب حتى لا نواجه أي مشكلة في هذه الصدد”.

وطمأنت إيراندوست مشجعي ومشجعات المنتخب الإيراني، قائلة: “لا تقلقوا بشأن هذا الأمر، لأنه لا توجد مشكلة تهدد منتخبنا.. سنقدم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي، لأننا مرتاحات الضمير”.

الأردن يشكك في جنس حارسة منتخب إيران للسيدات.. ذكر أم أنثى؟

وتقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي، من أجل التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي اشتبه في كونها رجلا وليس امرأة.

وطالب الاتحاد الأردني بتحديد جنس حارسة مرمى منتخب إيران بعد المباراة التي جمعت منتخب “النشامى” للسيدات بمنتخب إيران في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، في أوزبكستان، بعد الاشتباه في كونها رجلا.

وأثارت الحارسة المثيرة للجدل الشكوك حول جنسها بسبب بنيتها العضلية ولياقتها العالية، وملامح وجهها التي تشبه الرجال، حيث أكد العديد من المتابعين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ليست امرأة.

وجاء في بيان الاتحاد الأردني أنه “بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظراً لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات”.

من جانبه، نشر علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، “تغريدة”عبر حسابه على تويتر يطالب من خلالها، الاتحاد القاري بفتح تحقيق في جنس الحارس(ة) واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تم التأكد من أنها ليست امرأة.

وعلق الأمير على صورة الحارسة قائلاً: “لا صلة لها بالتغريدات السابقة ولكنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة. من فضلك، استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي”.

من جانبها ردت مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، بضرورة التحقيق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، والتي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.

واعتبرت مریم إیراندوست، في تصريحات مع “وكالة أنباء الرياضة الإيرانية- ورزش سه”، هذه الشائعات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات”، قائلة: “من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة”.

وأكدت أن الطاقم الطبي قام بفحص دقيق لكل عضو في المنتخب الوطني من حيث الهرمونات وهرمون التستوستيرون حتى لا يوجد أي مشاكل في هذا الصدد، مطالبة جميع مشجعي المنتخب الوطني بعدم القلق.

يذكر أن مطالب الاتحاد الآسيوي، تأتي بعد أن انهزم منتخب الأردن للسيدات على يد إيران بضربات الترجيح، التي عرفت تألق الحارسة الإيرانية المثيرة للجدل.