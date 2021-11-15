جنس حارسة مرمى منتخب إيران: الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.
وقال الاتحاد الآسيوي، في مراسلة للجانب الأردني، إن “نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى”، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.
مدربة ايران تعلق على ضجة جنس حارسة مرمى منتخب السيدات
والاثنين، ردت مدربة المنتخب الإيراني للسيدات، مريم إيراندوست، الاثنين، على ضجة أثارها الأردنيون بشأن الجنس الحقيقي لحارسة مرمى المنتخب.
وصرحت إيراندوست لموقع “خبر أونلاين” الإيراني، إن الأحاديث المنتشرة حول جنس حارسة المرمى هي “مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات”.
وقالت إيراندوست: “بعد هزيمة المنتخب الأردني، كان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم بذرائع كاذبة”.
وأضافت: “أريد التأكيد أنه قبل بداية رحلتنا في التصفيات، أجرينا الفحوصات اللازمة، حيث فحص الطاقم الطبي بعناية كل لاعبة في المنتخب حتى لا نواجه أي مشكلة في هذه الصدد”.
وطمأنت إيراندوست مشجعي ومشجعات المنتخب الإيراني، قائلة: “لا تقلقوا بشأن هذا الأمر، لأنه لا توجد مشكلة تهدد منتخبنا.. سنقدم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي، لأننا مرتاحات الضمير”.
الأردن يشكك في جنس حارسة منتخب إيران للسيدات.. ذكر أم أنثى؟
وتقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي، من أجل التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي اشتبه في كونها رجلا وليس امرأة.
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تأهل تاريخي لنساء ايران الى “أمم آسيا”
المنتخب النسوي الإيراني يتأهل ولأول مرة في تاريخ البلاد الى كأس أمم_آسيا لكرة القدم بفوزه على الأردن 4-2 في ركلات الترجيح pic.twitter.com/fOSldp72q1
— hassan roustami (@hassanrastagar) September 25, 2021
وطالب الاتحاد الأردني بتحديد جنس حارسة مرمى منتخب إيران بعد المباراة التي جمعت منتخب “النشامى” للسيدات بمنتخب إيران في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، في أوزبكستان، بعد الاشتباه في كونها رجلا.
#الأردن | الاتحاد الأردني يطالب الاتحاد الآسيوي بالتحقق من جنس حارسة منتخب #ايران للسيدات، المشارك في تصفيات كاس آسيا التي أقيمت مؤخرًا في أوزبكستان. pic.twitter.com/SGmdXg3OIF
— ﮼عمر، (@jouromr) November 14, 2021
وأثارت الحارسة المثيرة للجدل الشكوك حول جنسها بسبب بنيتها العضلية ولياقتها العالية، وملامح وجهها التي تشبه الرجال، حيث أكد العديد من المتابعين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ليست امرأة.
#الواد_هوه
تم القبض 🤣
«للاشتباه بأنها رجلًا».. الاتحاد الأردني لكرة القدم يقدم احتجاجًا رسميًا للاتحاد الأسيوي للتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران بعد مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية
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— khaleel Al bustanji (@khaleelbustanji) November 14, 2021
وجاء في بيان الاتحاد الأردني أنه “بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظراً لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات”.
الاتحاد الاردني يطلب من الفيفا تحديد جنس حارسة منتخب ايران.. pic.twitter.com/gK7ghuBsLf
— أبوسعود (@naifsmq) November 14, 2021
من جانبه، نشر علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، “تغريدة”عبر حسابه على تويتر يطالب من خلالها، الاتحاد القاري بفتح تحقيق في جنس الحارس(ة) واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تم التأكد من أنها ليست امرأة.
No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX
— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021
بعد تألقها في ركلات الترجيح، الاتحاد الأردني قدم طلب للفيفا بتحديد جنس حارسة منتخب إيران للسيدات 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/V7rp36VFMB
— كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) November 14, 2021
وعلق الأمير على صورة الحارسة قائلاً: “لا صلة لها بالتغريدات السابقة ولكنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة. من فضلك، استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي”.
من جانبها ردت مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، بضرورة التحقيق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، والتي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.
واعتبرت مریم إیراندوست، في تصريحات مع “وكالة أنباء الرياضة الإيرانية- ورزش سه”، هذه الشائعات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات”، قائلة: “من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة”.
وأكدت أن الطاقم الطبي قام بفحص دقيق لكل عضو في المنتخب الوطني من حيث الهرمونات وهرمون التستوستيرون حتى لا يوجد أي مشاكل في هذا الصدد، مطالبة جميع مشجعي المنتخب الوطني بعدم القلق.
يذكر أن مطالب الاتحاد الآسيوي، تأتي بعد أن انهزم منتخب الأردن للسيدات على يد إيران بضربات الترجيح، التي عرفت تألق الحارسة الإيرانية المثيرة للجدل.