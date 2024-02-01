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اقتصاد

جنكيز القابضة التركية تبدي “اهتمامها الكبير” بالاستثمار في مناجم الجزائر

الشروق أونلاين
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جنكيز القابضة التركية تبدي “اهتمامها الكبير” بالاستثمار في مناجم الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، رئيس شركة “Eti BAKIR”، فرع شركة “جنكيز القابضة التركية (Cengiz Holding)  سيراف جنكيز.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم، وفرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع من الجانبين.

حيث عرض الوزير عرقاب “استراتيجية تطوير قطاع المناجم في الجزائر، القائمة على بعث الاستثمارات في العديد من المجالات. على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة”.

كما أشار الوزير إلى “الإمكانات الاستثمار والتعاون الهامة بالجزائر، في مجال البحث والاستكشاف واستغلال، وتحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية”.

من جهته، أعرب جنكيز عن “الاهتمام الكبير الذي تبديه جنكيز القابضة وفروعها، للاستثمار بالجزائر. خاصة في مجالات:

  • استغلال وتحويل الموارد المنجمية والطاقات المتجددة،
  • وإنجاز البنى التحتية،
  • وتصنيع المعدات محليا، من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة”.

“من هذا المنطلق، عُقد أول لقاء بين مسؤولي جنكيز القابضة وإطارات الوزارة.، لتعميق التشاورات، وتحديد مشاريع ملموسة في مجال الاستغلال المنجمي”، يضيف البيان.

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