جنوب أفريقيا والسينغال وكوت ديفوار يتأهلون رسمياً للمونديال

نيجيريا والكاميرون والكونغو الديمقراطية في ملحق التصفيات

انضمت منتخبات جنوب إفريقيا، السينغال وكوت ديفوار إلى قائمة المنتخبات الإفريقية، وهي كل من الجزائر، مصر، تونس، المغرب، غانا والرأس الأخضر التي ستمثل القارة السمراء في العرس الكروي الذي ستحتضنه السنة القادمة الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في انتظار المنتخب العاشر بعد إجراء ملحق التصفيات.

وتأهلت جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد فوزها على ضيفتها رواندا 3 – صفر، الثلاثاء، لتتصدر المجموعة الثالثة. وسيكون ظهورها في النهائيات المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة هو الأول لها منذ استضافتها كأس العالم 2010.

وانفرد منتخب البافانابافانا بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين، متفوقاً بنقطة واحدة فقط على منتخب نيجيريا الوصيف، الذي حقق أربعة انتصارات وخمسة تعادلات مقابل هزيمة واحدة.

من جهته أبقى منتخب نيجيريا على حظوظه قائمة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، رغم فشله في تصدر مجموعته بمرحلة التصفيات. وفاز منتخب نيجيريا، مساء الثلاثاء، على ضيفه بنين 4 – صفر، ليضمن الترشح ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثاني عبر مجموعات التصفيات التسعة.

وينضم منتخب نيجيريا إلى نظيره الكاميروني الذي ضمن أيضاً الظهور في دور الملحق بناءً على نتائجه، حيث احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 19 نقطة خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تأهل، بينما كان لفارق الأهداف دور في حسم تأهل الكاميرون للملحق.

وكان المنتخب النيجيري بحاجة للفوز بفارق أكثر من 3 أهداف حتى يضمن التفوق على بوركينا فاسو – وصيف المجموعة الأولى – من حيث فارق الأهداف المسجلة لضمان مكان له في الملحق، واحتاج منتخب نيجيريا إلى هدف في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني عن طريق فرنك أونيكا ليحسم أفضليته في هذا الصراع الخاص، بينما سيتعين على المنتخب البوركيني الانتظار حتى نهاية الجولة الحالية والأخيرة لضمان عدم تأثره بنتائج أخرى؛ إذ لا تزال منتخبات أخرى تمتلك الفرصة لدخول الملحق مثل الكونغو الديمقراطية والنيجر.

من جهته، حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل للنهائيات بعد فوزه على ضيفه منتخب كينيا بثلاثة أهداف دون رد، وسجل ثلاثية منتخب الأفيال، فرانك كيسيه في الدقيقة 7، ويان ليوناردو في الدقيقة 54، وأماد ديالو في الدقيقة 85، لتبلغ كوت ديفوار كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد المشاركة في نسخ المونديال أعوام 2006 و2010 و2014.

وحسم منتخب كوت ديفوار تأهله لمونديال 2026 بعدما عزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب الغابون صاحب المركز الثاني.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز العريض برباعية نظيفة أمام منتخب موريتانيا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الختامية تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وتألق ساديو ماني وسجل هدفين في المباراة ونداي وديالو هدفا لكل منهما 45، 48، 64، و85 على التوالي. بهذه النتيجة تصدر المنتخب السنغالي المجموعة برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب الكونغو الديمقراطية.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على السنغال بهدف نظيف، ليحسم المركز الثاني في المجموعة برصيد 22 نقطة ويتأهل للملحق القاري المؤهل للمونديال.

ويتأهل متصدرو المجموعات بشكل مباشر إلى نهائيات البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني دور الملحق الذي يقام بنظام خروج المغلوب عبر مباراتي نصف نهائي ثم نهائي.