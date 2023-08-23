جنوب إفريقيا: الجزائر مؤهلة للانضمام إلى مجموعة بريكس

أعرب مدير الشرق الأوسط بوزارة خارجية جنوب إفريقيا السفير أشرف يوسف سليمان عن تفاؤله الكبير بإمكانية انضمام الجزائر لمجموعة البريكس كونها مؤهلة لذلك لعدة اعتبارات.

وأكد السفير في اتصال هاتفي للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر تعد من ضمن الدول التي تكتسي أهمية كبيرة في القارة الإفريقية وفي حال انضمامها للبريكس سيجعلها تضطلع بدور بارز في المنطقة.

وأوضح المتحدث في السياق ذاته أن ملف انضمام الجزائر بين أيدي رؤساء الدول الخمس للمجموعة الإقتصادية خاصة بعد موافقتهم على توسعة مجموعة البريكس.