جنوب إفريقيا.. اندلاع حريق بمقر البرلمان

اندلع حريق، صباح الأحد، بمقر برلمان جنوب إفريقيا بمدينة الكاب، حسب صحافيي وكالة فرانس برس المتواجدين بالمكان.

وصرّح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة للوكالة أن “السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا”، مضيفا أنه “لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى”.

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وكانت الكاب شهدت في أفريل حريقا كبيرا. فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.