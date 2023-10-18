جنوب إفريقيا تدعو لمحاسبة الاحتلال الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية

قالت مندوبة جنوب إفريقيا الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الصهيوني “متورطة في جريمة حرب، وينبغي أن تحاسب في المحكمة الجنائية الدولية”.

وجاء في حديث للدبلوماسية، عقب استهداف الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 فلسطيني:”لا يمكن إلا أن ندين قصف إسرائيل للمستشفى”.

وأضافت المسؤولة تقول:”قصف المستشفى يعدّ جريمة حرب، وكذلك هو استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة”.

وارتكب الاحتلال الصهيوني جريمة جديدة ضد المدنيين في غزة. بعد استهدافه للمستشفى المعمداني في القطاع مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

وأدانت الجزائر بشدّة، هذا الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الجزائر “تدين بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال. الذي أسفر عن مئات الضحايا، والعديد من المصابين”.