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العالم

جنوب إفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة

الشروق أونلاين
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جنوب إفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة
ح.م
من مخلفات الدمار الذي خلفه الاحتلال الصهيوني

دعت جنوب أفريقيا يوم الإثنين، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في غزة من مزيد من القصف وسط تصعيد العدوان الصهيوني لرده على عملية “طوفان الأقصى” لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن دعوة جنوب إفريقيا لتشكيل قوة حماية، “يزيد عن دعم جنوب أفريقيا للفلسطينيين على معظم الدول. التي دعا بعضها لوقف إطلاق النار أو فتح ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات إلى غزة”.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا في بيان “تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”.

وأضافت الخارجية: “إن 25 فردا من عائلة أحد أفراد الجالية الفلسطينية في جوهانسبرج قتلوا في غارة جوية إسرائيلية صباح يوم الاثنين”.

“في حين قُتل أفراد عائلة دبلوماسي فلسطيني كبير في جنوب أفريقيا في مبنى سكني خاص بهم في اليوم السابق”، يضيف المصدر.

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