جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور، على خلفية استمرار الحرب التي يشنها الكيان ضد غزة.

وأكدت الوزيرة في حكومة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، هذه الخطوة الدبلوماسية، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لإذاعة “جاكاراندا” الجنوب أفريقية.

وأشارت نتشافيني إلى أن حكومة جنوب أفريقيا قررت سحب جميع سفرائها من الكيان للتشاور.

وقالت: “يشعر مجلس الوزراء بخيبة أمل إزاء رفض الحكومة الإسرائيلية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة دون عقاب، ولا تزال الممرات الإنسانية مغلقة بسبب الهجمات المستمرة على قطاع غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية، مما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 9500”.

وتابعت: “كما أشرنا سابقا، لا يمكن التسامح مع الإبادة الجماعية تحت مراقبة المجتمع الدولي، إن حدوث محرقة أخرى في تاريخ البشرية هو أمر غير مقبول”.

وأضافت: “قررت حكومة جنوب أفريقيا سحب جميع سفرائها في تل أبيب للتشاور”.

ويأتي هذا القرار لتكون جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الثانية التي تتخذ هذه الخطوة، بعد استدعاء تشاد للقائم بأعمالها في إسرائيل، الأحد.

وفي وقت سابق، استدعت عدة دول سفراءها من الكيان كتركيا وتشيلي والبحرين وغيرها وأوقفت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.