-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

جنوب إفريقيا تصعق المغرب

علي بهلولي
  • 1892
  • 1
جنوب إفريقيا تصعق المغرب
ح.م
لاعبو منتخب جنوب إفريقيا يحتفلون بِهدف سجّلوه في مرمى المغرب.

أزاح منتخب جنوب إفريقيا لِكرة القدم عن طريقه الفريق المغربي، وتأهّل لِرُبع نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

وفازت جنوب إفريقيا بِهدفَين لِصفر على المغرب سهرة الثلاثاء، في مباراة لِحساب ثمن نهائي “كان” كوت ديفوار. لُعبت بِمدينة سان بيدرو، تحت إدارة حكم السّاحة محمود إسماعيل من السّودان.

وسجّل هدفَي منتخب “البافانا بافانا” كلّ من: المهاجم إيفدنس ماكوبا في الدقيقة الـ 57، ومتوسّط الميدان تيبوهو ماكونا في الوقت بدل الضّائع (90+5).

ويُشرف على العارضة الفنية لِمنتخب أحفاد الزّعيم الرّاحل “نيلسون مانديلا” التقني البلجيكي هوغو بروس، الذي سبق له تدريب ناديَي شبيبة القبائل ونصر حسين داي في منتصف العقد الماضي.

وأهدر المدافع المغربي أشرف حكيمي ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 85.

وطرد الحكم متوسّط ميدان منتخب المغرب سفيان أمرابط، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، في الوقت بدل الضّائع (90+4).

وفي لقاء آخر انْتُظم بِمدينة كوروغو، تحت إدارة حكم السّاحة الليبي إبراهيم معتز، فازت مالي بِنتيجة (2-1) على منتخب بوركينا فاسو، وتأهّلت بِدورها لِمحطّة ربع النّهائي من عمر منافسة البطولة الإفريقية، نسخة بلاد ساحل العاج 2024.

مقالات ذات صلة
بن سبعيني يعتذر إلى الجزائريين بِالعربي الفصيح

بن سبعيني يعتذر إلى الجزائريين بِالعربي الفصيح

هذا هو المبلغ الذي سيستلمه “الخضر” بعد المشاركة في البطولة الإفريقية

هذا هو المبلغ الذي سيستلمه “الخضر” بعد المشاركة في البطولة الإفريقية

بلماضي.. من توتر العلاقة مع الصحافة إلى إعلان الحرب ضد الفاف؟

بلماضي.. من توتر العلاقة مع الصحافة إلى إعلان الحرب ضد الفاف؟

مهاجم شبيبة الساورة ينتقل رسميا إلى اتحاد العاصمة

مهاجم شبيبة الساورة ينتقل رسميا إلى اتحاد العاصمة

راموس يحطم أحد أرقام ميسي القياسية في إسبانيا

راموس يحطم أحد أرقام ميسي القياسية في إسبانيا

صحيفة أوغندية تُحذّر “الخضر”

صحيفة أوغندية تُحذّر “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • حاميد

    البفانا بفانا تفترس قطط الاطلس ههههه هههههههه

    2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد