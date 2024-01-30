جنوب إفريقيا تصعق المغرب

أزاح منتخب جنوب إفريقيا لِكرة القدم عن طريقه الفريق المغربي، وتأهّل لِرُبع نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

وفازت جنوب إفريقيا بِهدفَين لِصفر على المغرب سهرة الثلاثاء، في مباراة لِحساب ثمن نهائي “كان” كوت ديفوار. لُعبت بِمدينة سان بيدرو، تحت إدارة حكم السّاحة محمود إسماعيل من السّودان.

وسجّل هدفَي منتخب “البافانا بافانا” كلّ من: المهاجم إيفدنس ماكوبا في الدقيقة الـ 57، ومتوسّط الميدان تيبوهو ماكونا في الوقت بدل الضّائع (90+5).

ويُشرف على العارضة الفنية لِمنتخب أحفاد الزّعيم الرّاحل “نيلسون مانديلا” التقني البلجيكي هوغو بروس، الذي سبق له تدريب ناديَي شبيبة القبائل ونصر حسين داي في منتصف العقد الماضي.

وأهدر المدافع المغربي أشرف حكيمي ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 85.

وطرد الحكم متوسّط ميدان منتخب المغرب سفيان أمرابط، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، في الوقت بدل الضّائع (90+4).

وفي لقاء آخر انْتُظم بِمدينة كوروغو، تحت إدارة حكم السّاحة الليبي إبراهيم معتز، فازت مالي بِنتيجة (2-1) على منتخب بوركينا فاسو، وتأهّلت بِدورها لِمحطّة ربع النّهائي من عمر منافسة البطولة الإفريقية، نسخة بلاد ساحل العاج 2024.