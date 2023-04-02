جنوب إفريقيا تعلن عن 12 طلبا للانضمام إلى بريكس بينها الجزائر

كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور عن تلقي بلادها لـ 12 طلبا للانضمام إلى “بريكس” باعتبارها الدولة المستضيفة لقمة المجموعة شهر أوت المقبل.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قالت باندور إن مجموعة البريكس تحظى باهتمام عالمي كبير، وهو ما جعلها تستقبل منذ شهر مارس 12 رسالة من الدول المهتمة بالانضمام إلى المنظمة.

وتعد الجزائر من بين هذه الدول إلى جانب كل من السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين بالإضافة إلى المكسيك ونيجيريا. حسب ما أكدته وزيرة الخارجية.

وتقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة “بريكس”، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية الإثنين 7 نوفمبر 2022.

ويجتمع أعضاء تكتّل “بريكس” في جوهانزبورغ بجنوب إفريقيا، شهر أوت المقبل، للرد على طلبات الانضمام الجديدة، من بينها الجزائر، التي أبدت اهتماما كبيرا بالالتحاق بالمجموعة.