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رياضة

جنوب إفريقيا تعود ومستعدّة لِإنجاح “شان” الجزائر 2023

علي بهلولي
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جنوب إفريقيا تعود ومستعدّة لِإنجاح “شان” الجزائر 2023

عاد منتخب جنوب إفريقيا للاعبين المحلّيين إلى المنافسات الرّسمية، وأبدى استعداده لِخوض تصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، نسخة الجزائر 2023.

ويُفترض أن تنطلق التصفيات في جويلية المقبل، بينما تحتضن الجزائر النهائيات في جانفي 2023.

وشرع اتحاد جنوب إفريقيا لِكرة القدم في تحضير منتخب بلاده لِخوض تصفيات “شان” 2023، كما ذكرته أحدث التقارير الصحفية في بلاد الزّعيم الرّاحل “نيلسون مانديلا”.

ويخوض منتخب “البافانا بافانا” للاعبين المحلّيين التصفيات، رفقة نظرائه من البلدان التي تنتمي إلى جنوب القارّة السّمراء، وفقا للوائح المنافسة.

وكان منتخب جنوب إفريقيا للاعبين المحلّيين قد انسحب، ولم يلعب تصفيات النسخ الثلاث الماضية بِرواندا والمغرب والكاميرون، على التوالي.

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