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رياضة

جنوب إفريقيا تُبدي استعدادها لِتعويض اليابان وتنظيم مونديال الأندية

الشروق الرياضي
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جنوب إفريقيا تُبدي استعدادها لِتعويض اليابان وتنظيم مونديال الأندية

أعرب اتحاد جنوب إفريقيا لِكرة القدم، الثلاثاء، عن رغبة هيئته في تنظيم منافسة كأس العالم للأندية 2021.

وكانت اليابان قد انسحبت مُؤخّرا من تنظيم هذه البطولة المُبرمجة في ديسمبر المقبل، بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

وقال اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم في بيان له، إنه سيطلب من حكومة بلاده منحه الضّوء الأخضر، للتقدّم إلى “الفيفا” بِطلب رسميّ من أجل تنظيم مونديال الأندية، تعويضا اليابان.

وكانت السلطات العليا لِجنوب إفريقيا قد خفّفت الأحد الماضي، الإجراءات المعمول بها لِتطويق مخاطر جائحة “كورونا”. وتدرس حاليا مُقترح السّماح للجمهور بِالعودة إلى مدرجات الملاعب، لِمتابعة مختلف المنافسات الرّياضية.

وتُشارك في مونديال الأندية 7 فرق تنتمي إلى المناطق المُعتمدة من قبل “الفيفا”، وقد تأهّل لِحدّ الآن كلّ من تشيلسي الإنجليزي (رابطة أبطال أوروبا) والأهلي المصري (رابطة أبطال إفريقيا).

وتُعدّ جنوب إفريقيا البلد الوحيد في القارّة السّمراء الذي نظّم منافسة كأس العالم (لِمنتخبات الأكابر)، وقد حقّقت نجاحا مُدوّيا. ما يفيد أنها قادرة على احتضان تظاهرات رياضية أخرى “أقلّ شأنا”، على غرار مونديال الأندية لِكرة القدم.

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