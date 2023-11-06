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جنوب إفريقيا: سبب تفجر الأوضاع في غزة هو استمرار الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية

الشروق أونلاين
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جنوب إفريقيا: سبب تفجر الأوضاع في غزة هو استمرار الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية
أرشيف
وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا

بحثت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور يوم الإثنين، مع السفراء العرب المعتمدين لدى البلاد، حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة.

وأكدت الوزيرة باندور خلال اللقاء أن “سبب تفجر الأوضاع في غزة، هو استمرار الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. والتوسعات الاستيطانية، وانتهاكات المقدسات”.

وندّدت الوزيرة بـ”القمع المستمر للشعب الفلسطيني، ومعدل القتل غير المسبوق بحق الأطفال والنساء وكبار السن في غزة”.

كما شددت على “الحاجة الماسة لعملية سلام فعالة في فلسطين”. داعية إلى “الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين وسلام عادل وشامل”.

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