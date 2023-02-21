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جنوب إفريقيا: لا مكان لاسرائيل في منظمتنا ما دامت تنكل بالفلسطينيين

الشروق أونلاين
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جنوب إفريقيا: لا مكان لاسرائيل في منظمتنا ما دامت تنكل بالفلسطينيين
أرشيف
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، أن الكيان الصهيوني لا مكان له داخل الاتحاد الإفريقي، مادام ينكل بالشعب الفلسطيني.

ونفت باندور في تصريحات لقناة “الشرق”، قوف بلادها وراء طرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة قادة دول الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أنها سمعت مثل الجميع بطرد شخص غير مصرح له بالدخول.

وشددت على أنها تابعت بدهشة وازدراء اتهام جنوب إفريقيا بالوقوف وراء الحادثة، لأنها ليست مسؤولة الأمن في الاتحاد الإفريقي وليست في إدارة الهيئة.

وأوضحت أن اعتراض بلادها على صفة عضو مراقب في الاتحاد كان انطلاقا، من أن احتلال فلسطين والتنكيل بشعبها هو انتهاكات مخالفة لميثاق الاتحاد الإفريقي، وما دامت اسرائيل لا تمثل مبادئ الهيئة فقد عبرت بلادها على أنها لا مكان لها بها كعضو مراقب.

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