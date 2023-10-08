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العالم

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين ردّ فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال

الشروق أونلاين
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جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين ردّ فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال
ح.م
طوفان الأقصى

أدانت جنوب أفريقيا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إن ما يتعرض له الفلسطينيون من ممارسات فصل عنصري، هو السبب لتطور الأوضاع بهذا الشكل في فلسطين.

واعتبرت وزارة التعاون الدولي والخارجية في جنوب إفريقيا يوم الأحد في بيان، انتفاضة مقاومة الفلسطينية “رد فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال”.

وكبّدت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال ما يزيد عن 600 قتيلا ومئات الجرحى والأسرى. حسب ما تناقلته وسائل إعلام  محلية ودولية. في ظل استمرار عملية “طوفان الأقصى”.

في حين أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ردّا على ضربات المقاومة، عن استشهاد 413 مواطنا بينهم 78 طفلا، و41 امرأة.

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