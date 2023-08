جنوب إفريقيا: مقتل 73 شخصا في حريق بمبنى في جوهانسبورغ (فيديو)

قتل 73 شخصا وأصيب 43 آخرون بجروح في جنوب إفريقيا، في حريق اندلع في وقت مبكر من الخميس، بمبنى مكوّن من 5 طوابق وسط مدينة جوهانسبرغ.

وتواصلت عمليات البحث عن ضحايا في الحريق، لعدّة ساعات بعد نشوبه. فيما نقلت سيارات الإسعاف العديد من المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وقالت السلطات المحلية في المدينة إن سبب نشوب هذا الحريق، الذي اندلع في حدود الواحدة والنصف 1:30 صباحا، لا يزال محلّ تحقيق.

ووقع الحريق في مبنى بحيّ فقير، كان في السابق منطقة أعمال في العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا.

وأرجع مسؤول في جهاز الطوارئ ارتفاع عدد ضحايا الحريق، إلى اكتظاظ المبنى بالسكان غير القانونيين، حسبه.

#JoburgUpdates Firefighters , @CityofJoburgEMS are currently attending to a building on fire in the Joburg CBD corner Delvers and Alberts street .Ten people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical… pic.twitter.com/OZTrajIbAq

— City of Joburg (@CityofJoburgZA) August 31, 2023