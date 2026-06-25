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رياضة

جنوب إفريقيا يخطف بطاقة التأهل لدور 32 من بوابة كوريا الجنوبية

الشروق الرياضي
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جنوب إفريقيا يخطف بطاقة التأهل لدور 32 من بوابة كوريا الجنوبية
ح.م

نجح منتخب جنوب إفريقيا في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد تحقيقه لانتصار صعب على حساب منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في المواجهة القوية التي أقيمت على استاد مدينة مونتيري المكسيكية، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وشهد النصف الأول من اللقاء أداء متوازناً وتبادلاً سريعاً للهجمات بين الطرفين، حيث ظهر لاعبو جنوب إفريقيا أكثر جرأة في التمرير وبناء اللعب من الخلف، فيما اعتمد الشمشون الكوري على السرعة الكبيرة في التحولات الهجومية الخطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر تكتيكي واضح من المدربين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ارتفع إيقاع المباراة بصفة ملحوظة نتيجة الضغط الهجومي المستمر لمنتخب جنوب إفريقيا الذي بدأ يؤتي ثماره الميدانية، وفي الدقيقة الثالثة والستين جاءت اللحظة الحاضنة للفوز عندما نجح اللاعب ثابيلو ماسيكو في هز الشباك الكورية بتسجيله هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة.

ودفع المنتخب الكوري بكل أوراقه الهجومية في الدقائق الأخيرة بحثاً عن تعديل النتيجة وحاصر المرمى بضراوة، إلا أن استبسال الدفاع الجنوب إفريقي حال دون اهتزاز شباكه، لتنتهي المواجهة بفوز ثمين رفعت به جنوب إفريقيا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني ومرافقة المتصدر، بينما تجمد رصيد كوريا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث لتدخل في حسابات معقدة بانتظار أفضل الثوالث.

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