جنوة الإيطالي يستهدف التعاقد مع جوان حجام

دخل مدافع المنتخب الوطني الجزائري ونادي يونغ بويز السويسري، جوان حجام، بشكل رسمي ضمن اهتمامات نادي جنوة الناشط في الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وجاءت هذه الخطوة بعد المستويات المميزة واللافتة التي بصم عليها الظهير الأيسر الجزائري مع فريقه السويسري طيلة الموسم الماضي، مما جعله محط أنظار العديد من الكشافين في القارة العجوز.

ووفقاً لتقارير صحفية مختصة في سوق انتقالات اللاعبين، فإن الإدارة الفنية لنادي جنوة وضعت اسم جوان حجام كأحد أبرز الخيارات والحلول المطروحة على طاولتها لتدعيم الرواق الأيسر للدفاع، حيث يتواجد اللاعب الجزائري ضمن قائمة مصغرة تضم اسمين فقط مرشحين لشغل هذا المنصب وتأمين الخط الخلفي للفريق الإيطالي في منافسات الموسم الكروي الجديد. وعلى الرغم من الاهتمام الجدي والرغبة الواضحة في ضم مدافع “الخضر”، إلا أن إدارة نادي جنوة لم تتقدم حتى الآن بأي عرض مالي رسمي إلى نظيرتها في نادي يونغ بويز السويسري المرتبط بعقد مع اللاعب. وفي المقابل، تشهد خطوط التواصل والمفاوضات الأولية مع محيط الظهير الأيسر الجزائري تقدماً ملحوظاً وإيجابياً، وهو الأمر الذي يمهد الطريق ويسهل مأمورية خوضه تجربة احترافية جديدة في الملاعب الإيطالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حال توصلت إدارة الناديين إلى اتفاق مالي يرضي الطموحات ويسمح بصفقة انتقال نهائي للاعب الواعد الباحث عن تطوير مؤهلاته الفنية والبدنية في إحدى أقوى البطولات الأوروبية.