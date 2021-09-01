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رياضة

جنوة ستدفع هذا المبلغ لِشراء عقد فارس

علي بهلولي
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جنوة ستدفع هذا المبلغ لِشراء عقد فارس
فارس في تدريباته مع فريقه الجديد (صورة نادي جنوة)

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، الأربعاء، مغامرته الكروية الاحترافية مع ناديه الجديد جنوة الإيطالي.

وخاض المدافع فارس أوّل حصّة تدريبية له، مع زملائه في الفريق الجديد جنوة.

ويستعدّ فارس وفريقه جنوة لِمواجهة المضيف نادي كالياري، في الـ 12 من سبتمبر الحالي. بِرسم الجولة الثالثة من عمر بطولة إيطاليا للموسم الجديد.

وكان التحاق فارس بِنادي جنوة قد ترسّم مساء الثلاثاء، حيث حُوّل بِصيغة الإعارة لِموسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2022.

ولِشراء عقد الدولي الجزائري في صيف العام المقبل، تدفع إدارة نادي جنوة مبلغ 7 ملايين أورو إلى نظيرتها من لاتسيو. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الأربعاء.

ومازال محمد فارس (25 سنة) يرتبط مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

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