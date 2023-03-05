جنوح سفينة لنقل الحاويات في قناة السويس

أكدت هيئة قناة السويس في مصر يوم الأحد، جنوح سفينة لنقل الحاويات، خلال عبورها لمياه القناة في رحلتها القادمة من ماليزيا نحو البرتغال.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في مصر عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، فقد تمّت إعادة تعويم السفينة الجانحة “MSC ISTANBUL” بنجاح، بعد تدخّل 4 قاطرات.

وذكر المتحدث أن حركة الملاحة في السويس “لم تتأثر جراء جنوح سفينة الحاويات”. حيث عبرت جميع السفن بشكل طبيعي، بعد تحويل حركة النقل من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان، ما وقع في مارس 2021، عندما تعطلت حركة السفن في قناة السويس لمدة 6 أيام، بسبب جنوح سفينة الحاويات “إيفرغيفن”.