جنود “الجيش الخلوق” يغتصبون فلسطينيات وحوامل في مجمع الشفاء أمام أهاليهن!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن اغتصاب جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يزعم قادته بأنه الأكثر أخلاقا في العالم، لفتيات فلسطينيات في مجمع الشفاء أمام أهاليهن، منهن امرأة حاملا ما أثار غضبا واسعا.

وقالت الفلسطينية جميلة الهسي التي كانت محاصرة بمحيط مجمع الشفاء لقناة الجزيرة إن قوات الاحتلال اغتصبت نساء وقتلتهن ثم أحرقت المبنى الذي كان يتحصن بداخله الكثيرون.

ونشر الداعية الفلسطيني من قطاع غزة جهاد حلس، تغريدة قال فيها: “يا مسلمون، اغتصبوا نساءكم في شهر رمضان ثم قتلوهن، فماذا أنتم فاعلون!!”، ليتراجع بعدها عن أقواله ويوضح أنه ما من إثبات على حدوث ذلك سوى تصريحات شاهدة لقناة الجزيرة تبين لاحقا أنها لم تر بعينها بل قالوا لها!

🔻تعليق الكاتب والداعية في غزة جهاد حلس حول حادثه الإغتصاب في محيط مستشفى الشفاء pic.twitter.com/TxpApQLSTH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 25, 2024

وأضاف في تدوينة أخرى عبر حسابه على منصة إكس: “في حياتي كلها لم أسمع بقضية اغتصاب واحدة لسيدة في غزة، ذلك لأن نساء غزة قويات عفيفات لدرجة أنهن يفضلن الموت ألف مرة ولا يمس أحد عرضهن أو يتعرض لشرفهن، ويا ويل من فكر في ذلك”.

وأردف: “فهل أدركتم حجم القهر الذي نعيشه والألم الذي نذوقه.. اللهم استر عورات نساء غزة واحفظ عليهن أعراضهن”.

ونشر البعض تدوينة للإعلامي اليمني اليهودي موشي يائير أكد من خلالها وقوع الاغتصاب بحق فتاة في مجمع الشفاء أمام أهلها.

وقال يائير: ” تأكيد الخبر.. مؤلم اغتصاب فتاة في مجمع الشفاء أمام عائلتها جنود بلا أخلاق وبلا شرف.. تغطية للفشل العسكري”.

في ذات السياق تناقل ناشطون فلسطينون رواية صادمة، حول اغتصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي لامرأة حامل في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونقل نشطاء على لسان زوج السيدة قوله: “أمروها بخلع ملابسها وبدأوا بضربها .. قالت للجيش أنا حامل بالشهر الخامس لا تضربوني، ثمّ استمروا بضربها، وبعد ساعات أخرجوا جميع النساء ما عدا السيدة الحامل، وأطفالها .. أخذوها أمام زوجها وأطفالها واغتصبوها، وأمروا الرجال بعدم إغماض أعينهم وإلا سيطلقوا عليهم النار”.

وتسبب تداول هذه الأنباء بموجة غضب واسعة إذ أعرب نشطاء عن صدمتهم من تجاوزات الجيش الصهيوني إزاء الصمت العربي، خاصة ونحن في شهر رمضان الذي كانت تخشى أمريكا من ثورة المسلمين فيه على تمادي إسرائيل.