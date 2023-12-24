جنود فرنسيون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. مطالب بفتح تحقيق جنائي

دعا النائب الفرنسي توماس بورت وزير العدل إلى التحقيق في وضع المواطنين الفرنسيين المجندين حاليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم النائب عن حزب “فرنسا الأبية”، السبت، شكوى جنائية إلى النيابة العامة الفرنسية ضد أكثر من 4000 جندي من أصول فرنسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ولفت بورت، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، “تويتر سابقا” إنه “في مواجهة حجم جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، قمت بالاتصال بالمدعي العام بموجب المادة 40 حتى يمكن إجراء تحقيقات في مسؤولية 4000 فرنسي أو فرنسي إسرائيلي موجودين على الجبهة في غزة”.

Face a l’ampleur des crimes de guerre commis par l’armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie, j’ai saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 pour que soient menées des enquêtes sur la responsabilité des 4000 français ou franco-israéliens présents sur le front… pic.twitter.com/pNpm6xrfOp — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 22, 2023

وأشار بورت، في شكواه الجنائية ضد 4185 جنديا من أصل فرنسي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه يتهمهم بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة”.

ونشر بورت صورة للالتماس بالشكوى الجنائية الذي أرسله إلى النيابة العامة بحق الجنود الإسرائيليين من أصول فرنسية الذين يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضح النائب الفرنسي بأن القضاء الفرنسي ملزم بالتحقيق في مسؤولية الفرنسيين المقاتلين في المنطقة عن تصرفاتهم المخالفة للقانون الدولي والفرنسي.