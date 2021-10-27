جنوى الإيطالي يتوقع غياب محمد فارس لأسابيع

الإصابة ستعرقل مسيرته مع النادي و"الخضر"

أعلن نادي جنوى الإيطالي عن إصابة الظهير الأيسر الجزائري، محمد فارس، هذا الأخير سيغيب فترة عن الميادين لم يكشف عليها مسيرو الفريق الايطالي.

ويعاني فارس من إصابة عضلية ستبعده لأسابيع عن الملاعب الايطالية، حيث سيتابع علاجا مكثفا خلال هذه الفترة من أجل التعافي والعودة مجددا لمواصلة التألق في البطولة الايطالية، لاسيما أنه يقدم موسما جيدا وحقق بداية واعدة في صفوف فريقه الجديد، حيث بصم على هدفين وتمريرة حاسمة.

ويسابق محمد فارس الزمن من أجل العودة إلى المنافسة قبل أن يفصل المدرب الوطني، جمال بلماضي، في قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو يومي 12 و15 نوفمبر القادم، برسم آخر جولتين من تصفيات كأس العالم اللتين ستفصلان في هوية المنتخب الذي سيتأهل للمباراة الفاصلة خلال شهر مارس من السنة المقبلة، والتي ستكون مؤهلة إلى مونديال قطر.

وتعتبر إصابة مدافع لازيو روما الإيطالي سابقا في هذا الوقت مقلقة بالنسبة للمدرب الوطني، جمال بلماضي، خاصة أنه يعتبر من بين اللاعبين المهمين في لائحته والبديل الأول لرامي بن سبعيني لاعب بوريسيا مونشغلادباخ، الذي كان متأثرا من إصابة في آخر موعدين رسميين للمنتخب الوطني، وكان قد عوضه على أحسن وجه خلال المواجهتين المزدوجتين ضد منتخب النيجر في بداية شهر أكتوبر الجاري.

ل. ط