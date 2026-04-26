جنى لعروي تتألق في أول مشاركة لها بألوان المنتخب الجزائري للجمباز

عمر سلامي
تألقت الجمبازية جنى لعروي في أول مشاركة لها بألوان المنتخب الجزائري.

وتمكنت لعروي من الصعود إلى منصة التتويج، في البطولة الإفريقية الجارية، بياوندي الكاميرونية.

وأحرزت لعروي الميدالية الذهبية في جهاز القفز بمجموع 12.950 نقطة، متقدمة على الجنوب إفريقية بولي نهاليكو 12.800 والمصرية سيرين أبو الهدى 12.766.

كما نالت لعروي برونزية في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات محققة بذلك إنجازا مزدوجا مميزا، في أول مشاركة لها بألوان المنتخب الوطني.

وواصل الجمبازيون الجزائريون عروضهم القوية بإضافة ست ميداليات جديدة، خلال النهائيات التي جرت السبت، وتمثلت الميداليات الجديدة في: ذهبيتان، فضية واحدة وثلاث برونزيات.

وأكدت البطلة الأولمبية كيليا نمور تفوقها الكبير خلال هذه البطولة، فبالإضافة إلى تتويجها بالذهب، جسدت تألقها بعروض قوية، أبهرت المتابعين.

