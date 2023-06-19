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5 شهداء فلسطينيين وعشرات الجرحى

جنين تحت قصف عنيف لمروحيات الاحتلال

الشروق أونلاين
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جنين تحت قصف عنيف لمروحيات الاحتلال
ح.م
قصف عنيف على جنين

تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا عنيفا بمروحيات “أباتشي” على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية منذ فجر الإثنين.

وبدأ العدوان الإسرائيلي عقب تعرض قوات الاحتلال لكمين نصبه فلسطينيون في المنطقة، حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية.

حيث أصيب 7 جنود إسرائيليين بجروح، في تفجير مُدرعة كانت تقلّهم أثناء الانسحاب من أحد المواقع بالمدينة.

وأسفر القصف عن مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق بيانات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية.

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