جهات تريد تحريف المنظمات الطلابية عن دورها

رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني:

حذر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمن حمزاوي، من وجود جهات تريد للمنظمات الطلابية بالجامعة الجزائرية أن تحيد عن دورها الأساسي وتمييعها، ليصبح محدودا في أمور تافهة.

وأشار إلى أن مرصد المجتمع المدني سيرافق تلك المنظمات كشريك أساسي، حتى تلعب دورها المنوط بها، ويضمن قنوات تواصل معها حتى تستعيد الجامعة دورها الجوهري والصورة الناصعة، كما قال، خاصة مع وجود كفاءات ستكون المستفيد الأول من آفاق الاستثمار بالجزائر الجديدة .

وأبرز حمزاوي، في كلمته التي ألقاها الأربعاء بمناسبة زيارته لجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، بأن الظروف مهيأة الآن وعلى كل المستويات حتى يكون الطالب مشاركا في إدارة الشأن العام وصنع القرار.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا في إطار تعزيز الدور الجزائري إقليميا بأن الجزائر تعرف اليوم واقعا جديدا للاستثمار من خلال البيئة الجديدة المفتوحة للمستثمرين بالداخل والخارج، وهو ما يفتح آفاقا جديدة، حسب المتحدث، لأكثر من 250 ألف طالب متخرج سنويا من الجامعة، ليكون المستفيد الأول من المنظومة الجديدة للاستثمار، لاسيما مع القانون الجديد الذي سيرى النور قريبا .