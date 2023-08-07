جهاز الأمن الأوكراني يقول أنه أحبط محاولة اغتيال زيلينسكي

قال جهاز الأمن الأوكراني أنه أحبط محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني زيلينسكي واحتجز مشتبها بها.

قال جهاز الأمن الأوكراني اليوم الإثنين، أنه أحبط محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. الوكالة الأمنية الأوكرانية في مجالات التجسس قالت في بيانها أنها احتجزت امرأة تجمع معولومات عشية زيارة الرئيس الأوكراني إلى إقليم “ميكولايف”.

في بيانه، جهازه الأمن الأوكراني قال أن المرأة المحتجزة تعمل مخبرة للأجهزة الروسية. وقال أنها كانت تحاول تحديد الوقت وقائمة المواقع لمسار الرحلة المؤقت لزيلينسكي في الإقليم.

جهاز المخابرات الأوكراني قال أيضا أن الروس كانوا يخططون لاستخدام هذه البيانات، إضافة إلى “موقع أنظمة الحرب الإلكترونية”، و”مستودعات الذخيرة” في ذات الإقليم، من أجل “التحضير لضربة جوية ضخمة جديدة على المنطقة”.

البيان أفاد أيضا أن التحقيق جار مع المتهمة في محاولة اغتيال زيلينسكي هذه والتي تواجه عقوبة تصل إلى 12 عاما سجنا.

وتعد ميكولايف واحدة من المناطق الساخنة في أوكرانيا، إذ عرفت قصفا شديدا بالقنابل الروسية. وهي مدينة صناعية تقع جنوب أوكرانيا غير بعيدة من خيرسون. وهي مطلة على أوديسا في البحر الأسود، أين يتم تصنيع السفن العسكرية الأوكرانية.

وللتذكير فقد سبق أيضا للرئاسة الروسية أن اتهمت أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرات مسيرة في ماي الماض. الرئاسة الروسية قالت أنها أسقطت المسيرتين في منطقة الكريملين عشية العرض العسكري في 9ماي 2023.