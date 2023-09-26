جهاز تنصّت مخفيّ يُطيح بِمُدير نادٍ إنجليزي

قدّم مسؤول في نادي ويمبلدون الإنجليزي لِكرة القدم استقالته، على خلفية إدلائه بِتصريحات مُسيئة.

وأصدرت إدارة نادي ويمبلدون من البطولة الإنجليزية للدرجة الرابعة بيانا، تذكر فيه استقالة المدير العام داني ماكلين. دوت تقديم توضيحات.

غير أن صحيفة “التلغراف” البريطانية في أحدث تقرير لها، ذكرت أن جهاز تنصّت مخفيّ زُرع في مكتب المدير العام داني ماكلين (42 سنة)، مُسجّلا تفوّهه بِكلام مُسيء للمُوظّفة ريبيكا ماركهام، رئيسة قسم المُشجّعين وبيع التذاكر. على غرار قوله إنّه يودّ رمي هذه المُوظّفة من النّافذة، لِأنّه يمقتها.

وأضافت وسيلة الإعلام أن ضابط الأمن في النادي ماتيو ويلز هو مَن زرع جهاز التنصّت المخفيّ.

وعادت إدارة نادي ويبملدون لِتُصدر بيانا جديدا، تقول فيه: “هذا النّوع من السّلوك كان ولا يزال غير مقبول، ولا يعكس ثقافة النّادي. بِمُجرّد ما علمنا بِالحادث، اتّخذنا إجراءات تتوافق مع مسؤولياتنا وقيمنا، لِحلّ المشكلة على الفور. ولِأسباب قانونية لا يُمكننا قول المزيد”.