جهاز رقابة على السوق والأسعار ومحاصرة عصابات الاستغلال

ضمن جملة قرارات عملية خلال مجلس الوزراء... الرئيس تبون يأمر:

حذّر رئيس الجمهورية الحكومة من استغلال العصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، مشدّدا بهذا الصدد على تولّي وزارات الداخلية والتجارة والفلاحة المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، رافضا تقليص فاتورة الاستيراد على حساب حاجيات المواطن.

ترأس، الإثنين، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، وعروضا تخص التدابير المتخذة، خلال شهر رمضان الكريم، وتطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، ومشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية.

وبعد افتتاح الرئيس الاجتماع، والاستماع إلى محتوى جدول الأعمال، ومنحه الكلمة للوزير الأول، لعرض حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، قدم رئيس الجمهورية جملة أوامر وتعليمات للجهاز التنفيذي.

وفي المستهل، أمر رئيس الجمهورية بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة، يُحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاد كل سبل التسويات الإدارية القانونية، كما يجب ألا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.

وبخصوص التدابير المتخذة لضمان التموين خلال شهر رمضان، أمر الرئيس تبون باستحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

وفي السياق، شدد الرئيس على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمًّا ونوعا.

كما أكد على تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع القانون لإثرائه، مع الأخذ بعين الاعتبار، عقد جلسات خاصة، بقطاع السينما، بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين، داخل الوطن وخارجه.

وشدّد الرئيس حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على اختلاف فنونهم، عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر.

كما وجه الحكومة إلى أن يكون القانون محفزا، ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة، على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية، تُعيد للجزائر بريقها، بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع وأن يُراعي مختلف التحولات والتطورات، في مجال العمل السينمائي، بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين، في التخصص بهذا المجال، مع ضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية، بما يتوافق وقوانين الجمهورية.

وبشأن تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، رفض رئيس الجمهورية كل الآجال البعيدة المدى، لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغار جبيلات، مرورا بتندوف، آمرا بتقليصها فورا.

وبالمقابل، أمر بإنجاز هذه الخطوط، بمعايير دولية وبأسرع وقت، بالشراكة مع شركات عالمية، تدفع لمضاعفة قدرات الإنتاج، وتحويلها، مراعاة للضرورة الاقتصادية الثقيلة للمشروعين، مع الجمع بين التهيئة والاستغلال في الوقت نفسه، أما عن أشغال استكمال استغلال غار جبيلات، فقد أمر رئيس الجمهورية بفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة، للمشاركة في مختلف المشاريع ذات الطابع المنجمي.