جهزنا كل التقارير المالية وسنضعها تحت تصرف مسؤولي سونلغاز

رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار

أكد عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، أن مجمع “سونلغاز” في طريقه للاستحواذ على غالبية أسهم الشركة المحترفة ”النسر الأسود”.

وقال سرار خلال ندوة صحفية: “لقد اتفقنا مع مجمع سونلغاز على بيع غالبية أسهم شركة نادي وفاق سطيف، ولم تتبق إلا التفاصيل القانونية لتجسيد هذا الاتفاق، الذي سيعود بالفائدة على الفريق”، وأضاف: “مسؤولو سونلغاز أظهروا نية صادقة للاستثمار في الوفاق وتدعيم الفريق بممول كبير، حقيقة هذا أمر مبشر، وكنا متأكدين أن الدولة لن تتخلى عن الوفاق، وأشكر رئيس الجمهورية على وقوفه معنا… الآن لا يهم إن كنت سأستمر على رأس مجلس الإدارة أم لا، والأهم هو قدوم سونلغاز للاستثمار في الوفاق، والأكيد أننا لم نتخلّ عن الفريق في أصعب مراحله… الآن لا يوجد ما يمنع سونلغاز من الاستثمار في الفريق، لقد جهزنا كافة التقارير المالية، وسنضعها تحت تصرف مسؤولي سونلغاز الذين أبدوا إرادة كبيرة لتجسيد مشاريع ضخمة في الفريق بمبدأ رابح رابح”.

في نفس السياق، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، بأن المجمع يمول العديد من الأندية الرياضية، وأنه يبحث عن إنهاء عملية شراء أسهم نادي وفاق سطيف في القريب العاجل.

وأوضح عجال، على هامش افتتاح ندوة حول الحصيلة السنوية لعام 2022، لـ”سونلغاز”، الخاصة بنشاطي الصحة والسلامة والأمن الداخلي للمؤسسة، بأن المجمع، سيعمل على إتمام مشروع شراء أسهم وفاق سطيف في أقرب وقت والمفاوضات جد متقدمة.

يذكر، أن سونلغاز الذي ارتبط اسمه تاريخيا باتحاد العاصمة، كان قد باشر بحر الأسبوع الماضي، تحركاته من أجل شراء أغلبية أسهم نادي وفاق سطيف.