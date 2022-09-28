جهود متواصلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

حصيلة أسبوعية نوعية لوحدات الدفاع الوطني

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 سبتمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين ضبطت مفرزة أخرى خلال عملية بحث وتمشيط بالمنيعة، بندقية رشاشة FMPK و535 طلقة وأغراض أخرى، وفق المصدر ذاته.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 39 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ14 قنطارا و17 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 121015 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش 100 شخص وضبطت 38 مركبة و312 مولد كهربائي و155 مطرقة ضغط و06 أجهزة للكشف عن المعادن و30 طن خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 30 شخصا وضبط 07 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ36.5 طن وكذا 73 قنطارا من مادة التبغ و10971 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من الأغواط وبسكرة والوادي وبرج باجي مختار وسطيف وباتنة ووهران. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ29660 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست والوادي.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 209 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 165 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.