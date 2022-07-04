جهيد زفزاف: “ترشحت لرئاسة الفاف بإلحاح من أعضاء الجمعية العامة…”

ستجرى، هذا الخميس، الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف، لاختيار رئيس جديد خلفا لشرف الدين عمارة الذي استقال من منصبه، بين المرشحين، جهيد زفزاف، وعبد الحكيم سرار.

وهذا نص حوار أجرته “الشروق” مع المترشح جهيد زفزاف:

كيف راودتكم فكرة الترشح لرئاسة الفاف؟

شكرا جزيلا على إتاحتكم الفرصة لنا للحديث عن الجمعية العامة المقررة هذا الخميس، أما عن فكرة الترشح لرئاسة الفاف فقد جاءت بعد إلحاح أعضاء الجمعية العامة، الذين طالبوني بالترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خاصة بعد التجربة التي اكتسبتها منذ انضمامي إلى الفاف تقريبا منذ أكثر من 20 سنة، زد على ذلك أني كنت مسيرا في أندية رياضية، هذه التجربة سأضعها في خدمة كرة القدم الجزائرية التي تنتظر منا جميعا سواء أعضاء مكتبي إذا تم الانتخاب علينا يوم 7جويلية الجاري أم كل أعضاء الجمعية العامة والفاعلين والمحبين وحتى الجمهور من أجل إعادة كرة القدم الجزائرية للسكة، الأمور طبعا صعبة وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا.

“هدفي إعادة هيكلة كرة القدم… وسنعمل على الإقناع ببرنامجنا”

كيف اخترت أعضاء مكتبك؟

تريد الحقيقة، أنا أعرف كل أعضاء الجمعية العامة الذين عملت معهم لمدة تجاوزت العشرين سنة، اخترت مكتبي بعد مشاورات كبيرة، وتم انتقاء الأشخاص الذين أرى بأنهم قادرون على تقديم الإضافة خدمة للكرة الجزائرية، والأندية ومحاولة مساعدتها وفق دراسات معمقة، زد على ذلك أن كل أعضاء مكتبي عليهم أن يكونوا في المستوى خاصة بعد الثقة التي تمنح لهم في حالة انتخابهم، الانتخابات ستكون صعبة وحاسمة، والصندوق هو الذي سيحسم في نهاية المطاف.

ما هو برنامجك الذي تنوي تطبيقه؟

أملك برنامجا يهدف إلى تكثيف لعبة كرة القدم من “المنبع إلى المصب” ويهدف أيضا إلى هيكلة الكرة عند الهواة… ومن وجهة نظري، هذه هي الصيغة الوحيدة التي تجعل خلق منتخبات شبانية في المستوى، لكي نواجه الاستحقاقات القادمة ويكون ذلك على المستوى المتوسط والبعيد.

كيف ستقنع أعضاء الجمعية العامة؟

أعضاء الجمعية العامة سيستمعون خلال أشغال الجمعية العامة إلى تفاصيل البرنامج كما سنحاول الاتصال بهم قبل الجمعية العامة في حملة انتخابية مصغرة، أعضاء مكتبي هم كذلك يجرون اتصالات مع أعضاء الجمعية العامة… المهم سنعمل على إقناع أعضاء الجمعية العامة ببرنامجنا.

كيف ستتعامل مع المنتخب الوطني وجمال بلماضي؟

لدي تجربة مع المنتخب الوطني حيث عملت مع كل الرؤساء السابقين وتقريبا مع كل المدربين السابقين الذين اشرفوا على المنتخب الوطني، أعرف ما يحتاجه منتخبنا سواء خلال التحضيرات أم المنافسات وحتى الفئات الشبانية… علينا أن نعمل على المشاركة في كل المنافسات الإقليمية والقارية والدولية… وتحقيق- إن شاء الله- أحسن النتائج وهذا بتضافر جهود الجميع… في ما يخص جمال بلماضي، نحن في حملة انتخابية، ولا أريد الخوض في هذا الموضوع، وحتى الناخب الوطني ألح عبر كل وسائل الإعلام، على أنه لا يريد إقحام نفسه في انتخابات الفاف وحتى أنا لا أريد استعماله أثناء الحملة حيث أؤكد لكم واكرر أن ترشحي جاء بإلحاح أعضاء الجمعية العامة لإعادة كرة القدم الجزائرية إلى مستواها المعهود ومن كل النواحي.