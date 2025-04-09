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رياضة

“جوائز الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم تدلّ على جهله”

الشروق الرياضي
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“جوائز الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم تدلّ على جهله”
ح.م
زفونيمير بوبان.

قال أيقونة كرة القدم الكرواتية زفونيمير بوبان، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي للعبة لا يفقهون شيئا في هذه الرياضة.

وأشار بوبان إلى منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة أحسن لاعب، إلى المدافع أليساندرو باستوني، في مباراة فريقه الإنتر والمضيف نادي بايرن ميونيخ الألماني (الصورة المُدرجة أدناه).

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة سهرة الثلاثاء، وانتهت بِفوز الإنتر بِنتيجة (1-2)، في إطار ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وقال بوبان: “لا يفقه مسؤولو الاتحاد الأوروبي في شؤون كرة القدم. مع كل الاحترام لِباستوني، منح الجائزة للمدافع بعد هذا الفوز أمر غير منطقي”.

وأضاف في تصريحات نشر تفاصيلها موقع “فوتبال إيطاليا”، الأربعاء، أن زميلَي باستوني في فريق الإنتر وهما: المهاجمان لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام أحق بِنيل الجائزة.

واختتم بوبان الذي سبق له العمل في مناصب إدارية بِالاتحادَين الدولي والأوروبي لِكرة القدم، يقول: “ما كان هذا الأمر لِيحدث، لو كنتُ رئيسا للاتحاد الأوروبي لِكرة القدم”.

وسبق لِزفونيمير بوبان (56 سنة) في منصب متوسط ميدان هجومي، إحراز كأس العالم أواسط سنة 1987 مع منتخب يوغسلافيا سابقا، والتموقع في المركز الثالث مع كرواتيا في مونديال 1998، ونيل كأس رابطة أبطال أوروبا عام 1994 مع نادي ميلان آسي الإيطالي، وغيرها من التتويجات الغالية والنتائج الكبيرة.

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