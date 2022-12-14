هذه هي الجوائز المالية التي يحصل عليها المشاركون في المونديال

رغم أن هدفه الأول هو التتويج بكأس العالم، فإن منتخب الأرجنتين ببلوغه المحطة النهائية لكأس العالم قطر، يكون قد ضمن جائزة مالية مقدرة بـ30 مليون دولار، والتي ستصبح 42 مليون دولار، في حال التتويج.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإن بطل العالم سيحصل على جائزة مالية قدرها 42 مليون دولار، وسيحصل الوصيف على جائزة مالية بقيمة 30 مليون دولار.

ويحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار، أما المركز الرابع فسيحصل على جائزة بقيمة 25 مليون دولار.

أما أصحاب المراكز من من 5 إلى 8، فسيحصلون على 17 مليون دولار لكل منتخب.

وستحصل المنتخبات صاحبة المراكز من 9 إلى 16 على 13 مليون دولار لكل منتخب.

أما أصحاب المراكز من 17 إلى 32، فسيحصلون على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

ووصل حجم الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 إلى 440 مليون دولار، والذي يعد الأكبر في تاريخ كأس العالم.

وكان في مونديال روسيا 2018 يبلغ 400 مليون يورو، في حين كان في مونديال 2014 بالبرازيل يبلغ 358 مليون يورو.

ومنح الفيفا جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة العالمية.