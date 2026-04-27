جوائز مالية غير مسبوقة في كأس العالم 2026

أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يدرس زيادة قيمة المكافآت المالية في مونديال 2026.

وأشارت التقارير إلى أن المونديال الذي سيعرف مشاركة 48 منتخبا، سيشهد قفزة كبيرة في الجوائز المالية.

وحسب صحيفة “ذا أثليتيك”، فإن “فيفا” يدرس زيادة قيمة المكافآت بالتشاور مع الاتحادات الوطنية، على أن يتم حسم القرار خلال اجتماع مجلسه المرتقب.

ومن المتوقع أن تصل قيمة إجمالي الجوائز إلى نحو 727 مليون دولار، مع حد أدنى يقدر بـ10.5 مليون دولار لكل منتخب مشارك.

وستكون الجائزة الأكبر من نصيب البطل، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.

ويقام مونديال 2026 في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، بمشاركة 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة.

ومن المتوقع أن تحقق البطولة إيرادات قياسية قد تصل إلى 11 مليار دولار، وهو ما يفسر التوجه نحو رفع قيمة الجوائز.

