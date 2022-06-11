جوائز مالية معتبرة من الرئيس تبون للأندية الصّاعدة إلى القسم الثاني

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، غلافا ماليا بِقيمة مليار سنتيم لِكلّ فريق صعد إلى بطولة القسم الثاني لِكرة القدم.

وتكفّل مستشار رئيس الجمهورية المُكلّف بِالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بِاستقبال مسؤولي ستّة أندية صعدت إلى القسم الثاني، بِمقرّ الرئاسة. ومنحا كلّ واحد منهم الغلاف المالي الوارد ذكره أعلاه.

وتتعلّق هذه الأندية بِكلّ من: اتحاد خميس الخشنة، ووفاق سور الغزلان، وترجي مستغانم، وجمعية الخروب، وشباب المشرية، والاتحاد الرياضي السوفي.

وقبل حفل التكريم، توقّف الحضور دقيقة صمت، ترحّما على روح الفقيد واللاعب الدولي بلال بن حمودة، الذي فارق الحياة في ساعة مُبكّرة من صباح الجمعة.