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رياضة

جوائز ومكافآت لِثلاثة لاعبين دوليين جزائريين

علي بهلولي
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جوائز ومكافآت لِثلاثة لاعبين دوليين جزائريين
ح.م

منحت “الكاف”، الخميس، جوائز فخرية للاعبين، بعد اختتام فعّاليات دور المجموعات لِمنافسة “شان” الجزائر 2023.

وصنّف الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم حامي العرين الجزائري ألكسيس قندوز، أفضل حارس مرمى في دور المجموعات. خاصّة وأنه لعب ثلاث مقابلات واحتفظ بِشباكه نظيفة.

وأدرجت “الكاف” 3 لاعبين دوليين جزائريين ضمن لائحة التشكيل المثالي الإفريقي، وهم: الحارس ألكسيس قندوز، والمدافع شعيب كداد، ومتوسّط الميدان حسام الدين مريزيق.

فضلا عن ذلك، يتنافس المدافع الجزائري حسين دهيري على مكافأة أجمل هدف، بعد هزّه الشباك الموزمبيقية بِرأسية محكمة في مباراة الجولة الثالثة.

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