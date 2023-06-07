جواز السفر الديبلوماسي لـ 54 فئة في الجزائر

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدّد شروط منح جواز السفر الديبلوماسي وجواز سفر المهمّة.

المرسوم المؤرخ في 1 جوان 2023 والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 37)، يحدّد 54 فئة من الوظائف السامية والشرفية، يحقّ لشاغليها الحاليين أو السابقين الاستفادة من جواز السفر الديبلوماسي.

ويستفيد شاغلو هذه الوظائف من جواز السفر الديبلوماسي اعتبارا لمهامهم وطيلة مدّتها، إلى جانب أزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوّجات.

ويتعلّق الأمر بعنوان رئاسة الجمهورية بكل من:

رئيس الدولة.

مدير الديوان.

الأمين العام.

الأمين العام للحكومة.

المستشارون.

الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن.

المدير العام للتشريفات.

المدير العام للأمن الداخلي،

المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،

المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين،

المدير العام للاتصال.

وبعنوان الحكومة:

الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

أعضاء الحكومة.

مدير ديوان الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.

المدير العام للأمن الوطني.

وبعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى:

رئيس مجلس الأمة.

رئيس المجلس الشعبي الوطني،

رئيس المحكمة الدستورية،

الرئيس الأول للمحكمة العليا،

رئيس مجلس الدولة،

النائب العام لدى المحكمة العليا،

محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.

رئيس مجلس المحاسبة.

محافظ بنك الجزائر.

وسيط الجمهورية.

عميد جامع الجزائر.

وبعنوان وزارة الدفاع الوطني:

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

الفرقاء الأولون.

الفرقاء.

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنـي.

قادة القوات.

قائد الحرس الجمهوري.

قائد الدرك الوطني.

قادة النواحي العسكرية.

المدير المركزي لأمن الجيش.

مدير العلاقات الخارجية والتعاون.

كما تستفيد الشخصيات التالية من جوازات سفر ديبلوماسية، على أن يلتزموا باحترام مراتبهم، وأن يقيموا بالجزائر، ولا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة:

بصفة شرفية:

أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية،

أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني،

قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.

بعنوان الوظائف السامية: