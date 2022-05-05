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الجزائر

جواز سفر عربي الأغلى تكلفة في العالم.. ماذا عن الجزائر؟

محمد عبد المؤمن
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جواز سفر عربي الأغلى تكلفة في العالم.. ماذا عن الجزائر؟
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تعبيرية

حلّ جواز سفر عربي في صدارة جوازات دول العالم من حيث التكلفة المالية لاستخراجه، حسب تقرير أعدّته شبكة “سي إن إن”.

ويتعلّق الأمر حسب التقرير، بجواز سفر لبنان. فهو يكلّف اللبنانيين الذين يعيشون داخل البلاد نحو مليون و200 ألف ليرة (795 دولارًا)، حسب المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وفوق ذلك، يدفع اللبنانيون الذين يرغبون في تجديد جوازاتهم في قنصليات بلادهم بالخارج، حوالي 600 دولار.

ولا يعتبر جواز السفر اللبناني على النقيض من ذلك، بين جوازات العالم الأكثر قوة. حيث يحتلّ المرتبة 102 عالميا، حسب آخر تصنيف.

بالمقابل، تبلغ تكلفة تجديد أو استخراج جواز السفر الياباني، الأقوى عالميا، الذي يسمح بزيارة 192 دول من دون تأشيرة، نحو 16000 ين ياباني (حوالي 125 دولارًا).

وعلى العموم، يتراوح متوسط تكلفة الحصول على جواز السفر في أغلب دول العالم بين 100 و160 دولار.

ماذا عن الجزائر..؟

واللافت في الموضوع، أنّ رسوم جواز استخراج وتجديد جواز السفر الجزائري تعتبر بين الأدنى في العالم. حيث أنّها أقلّ من المتوسّط المعمول به عالميا.

ويدفع المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج، رسوما قنصلية بقيمة 60 يورو عند استخراج أو تجديد جواز السفر.

لكن في حالة ضياع أو سرقة جواز السفر، سيكون على المواطن المقيم في الخارج، دفع 160 يورو لاستخراج جواز سفر جديد.

وتبلغ رسوم استخراج جواز السفر الجزائري للمواطنين المقيمين داخل الوطن، 6000 دينار. وهو ما يساوي 41 دولارا (بالسعر الرسمي).

كما يمكن الاستفادة من جواز بصفحات إضافية، تصل إلى 48 صفحة، مقابل رسوم بقيمة 12000 دينار، أي 82 دولار.

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