جوان.. الحصاد الدولي!

بعد حرب ضروس، من أمريكا وإسرائيل على إيران… وسقوط ترامب في وحل أزمة نفطية عالمية… عرفت إيران كيف تقض مضاجعه… وجرته من أذنه إلى مفاوضات إنهاء الحرب وفق شروطها…

المخرج الذي حيّر ترامب، ولم يجده أمامه، برغم ما أوقع من أضرار بليغة على بنية إيران التحتية، إلا أن طهران “متعودة” على مثل هذه الأزمات، وتتقن فن إداراتها، وهي التي كسبت خبرة أزيد من أربعين سنة من الحصار الاقتصادي، وتجميد أرصدتها في كامل بنوك العالم… والحال هذه، لم يصدق لا ترامب ولا النتن ياهو أن إيران ازدادت قوة بعد حرب الأربعين يوما، واكتشفت إيران قوتها أكثر، في إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي…

قضية هرمز، التي لم تكن تتوقع طهران أصلا تأثيرها بهذه الدرجة على الملاحة البحرية العالمية… وبذلك، عدته سلاحا أكثر من القنبلة الذرية…

الآن، وقد وضعت الحرب أوزارها، جاء الحصاد…

فمكاسب إيران من هذه الحرب، سيادتها الكاملة على مضيق هرمز، وإلزام العالم بالتعامل مع هذا الواقع الجديد… ومن ثم فرض طهران رسوما على كل باخرة تمر بمضيقها… ما يرجع عليها بالنفع والمال…

ومن جهة أخرى، ربط الاتفاق على نهاية الحرب بحالة إنهاء تامة أيضا لحرب نتنياهو على لبنان… وهو الذي حصل…

إذن… الحصاد الصيفي بدأ مبكرا في الشرق الأوسط…

المستفيد الأول هو إيران وأذرعها في مختلف أنحاء المنطقة…!