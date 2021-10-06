أعلنت شركة “جوجل” توجهها لاستثمار مليار دولار في رقمنة القارة الأفريقية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “جوجل” ساندر بيتشاي، الأربعاء، إن ذلك يشمل توصيل كابل جديد تحت البحر، سيمكن من سرعة إنترنت أسرع وتكاليف ربط أقل.

وفي بيان لها قالت الشركة إن كابل الألياف الضوئية، المعروف باسم “ايكيانو” سيمر عبر جنوب إفريقيا وناميبيا ونيجيريا وجزيرة “سان هيلينا” النائية في المحيط الأطلسي، حيث يربط القارة بأوروبا.

وقالت “جوجل” عن “ايكيانو” أنه كابل سيكون قادرًا على حمل نحو 20 مرة من سعة آخر كابل تم تصميمه للمنطقة.

وسوف يحتوي الكابل على عدد من النقاط المتفرعة على طول طريقه والتي يمكن استخدامها لربط البلدان الأخرى مع ايكيانو في المستقبل.

وتمتلك جوجل خطين بحريين آخرين مملوكين من قبل القطاع الخاص، “دونانت” بين أوروبا والولايات المتحدة، و”كوري” بين الولايات المتحدة وشيلي.

ويبني اتحاد شركات (كونسورتيوم)، مدعوم من مجموعة فيسبوك، أيضا كابل بحري جديد في أفريقيا.

وسيربط مشروع “أفريقيا2″، المقرر بدء عملياته بين عامي 2023 و2024، القارة الأفريقية من مصر بأوروبا وعبر السعودية بالشرق الأوسط.

يشار إلى أن القارة الأفريقية عانت مرارا من حدوث مشكلات على مستوى الكابلات البحرية واضطرابات في الوصول للشبكة العالمية الإنترنت.