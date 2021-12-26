جودة التعليم.. هذه حقيقة تصنيف الجزائر بعد الصومال وجيبوتي؟

أثارت منشورات تتحدث عن تصنيف الجزائر في المرتبة 189 عالميا، من حيث جودة التعليم الابتدائي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعجت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بمنشورات مفادها تصنيف الجزائر عام 2021 في المركز 189 عالميا، من حيث جودة التعليم، وإن مصدر ذلك هو تقرير نشرته شبكة يونيفوك (UNEVOC Network)، التابعة للمنظمة الدولية للثقافة والعلوم (يونسكو).

وأظهر التحري حول صحة هذا التقرير ومصدره، أن موقع شبكة شبكة يونيفوك، التابعة لمنظمة يونسكو لم تنشر بعد تقريرا مشابها حول التعليم عام 2021.

كما إن البحث عن صحة التصنيف، يقود إلى أن شبكة يونيفوك (UNEVOC Network)، كشبكة عالمية تابعة لمنظمة اليونسكو للمؤسسات المتخصصة في التعليم والتكوين التقني والمهني (TVET)، تضم في عضويتها (166 دولة) في وقت .

وكتب الخبير الاقتصادي الجزائري مهماه بوزيان منشورا حول القضية جاء فيها: حين نعلم بأن شبكة يونيفوك (UNEVOC Network)، كشبكة عالمية تابعة لمنظمة اليونسكو للمؤسسات المتخصصة في التعليم والتكوين التقني والمهني (TVET)، هي تضم في عضويتها (166 دولة).. إذا ببساطة من أين جاءت الرتبة (189) التي صُنفت فيها الجزائر ؟؟؟؟؟؟

وحسبه: ببساطة وبوضوح كذلك، فإنه لا يمكن نصرة أي مسعى جاد و نبيل بعمل “مكذوب” ولا يصح دعمه أو إسناده بما هو “كذوب”.. المكذوب يبقى “مكذوبًا” و إرفاق “الصدق” به هو تدنيس له.

وشدد: ونشر “المكذوب” على نطاق واسع هو تهيئة للمجال الوطني و لذواتنا حتى تتقبل تنفيذ أجندة خفية فيها و من خلالها، و إن كنا نجهل كنهها حاليا، لكن منشور “كاذب” و”كذوب” محبوك المضامين، لن يقنعني أحد بأنه عمل عفوي، أو هفوة هاوي …

وتبين من خلال البحث، إن مصدر هذه المعلومات هو تقرير إخباري يعود لعام 2018 نشرته إحدى اليوميات، وورد فيه إن الجزائر تنافس دولا تعيش في ظروف حرب، على غرار ليبيا وسوريا واليمن التفوق عليها.

مؤشر دافوس

ونشر آخر مؤشر حول جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ من قبل المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ دافوس عام 2018، وأظهر أن الجزائر في المرتبة 91 عالميا وليس 189، وفي المرتبة الـ 8 عربيا وليس 22.

وحتى هذا التصنيف لمؤشر دافوس حول جودة التعليم عالمياً وعربياً عام 2021، احتلت فيه قطر المرتبة الأولى، في حين انحدرت مصر إلى المرتبة ما قبل الأخيرة، تم نفيه، حيث أن المنتدى الاقتصادي العالمي لم يصدر لغاية اليوم أي تصنيف لهذا العام. أما الرسم المتداول فقديم.

وينشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريراً سنوياً يتضمن مؤشر التنافسية العالمية الذي يُحدد على ضوء جملة من العناصر، منها التعليم. وآخر هذه التقارير كان عن العام 2020.

وكان ذاك التقرير، عن العام 2020، إصداراً خاصاً بعنوان: “أداء البلدان في طريقها إلى التعافي” في ظل تفشّي كوفيد -19. ولم يتضمّن تصنيفاً للعام لأسباب عدّة منها غياب بيانات منظمات دولية عديدة.

أما تقرير العام 2021 فلم يصدر بعد.

وتدخل جودة التعليم ضمن مؤشر التنافسية العالمية وليست مؤشراً بذاته. وفي التقرير عن مؤشر التنافسية العالمية للعام 2019، احتلت قطر المرتبة التاسعة والعشرين عالمياً. أما مصر فاحتلت المرتبة الثالثة والتسعين من أصل 141 بلداً شملها التقييم.

كيف ظهر الرسم البياني المتداول إذاً؟

أظهر التفتيش عن الرسم البياني المتداول باستخدام محركات البحث حسب وكالة فرانس برس، أنه منشور منذ العام 2017 وأعيد استخدامه ليبدو أنه حديث.

ومؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يتضمن ترتيب 137 دولة حول العالم، وفقًا لعدة معايير بينها جودة نظام التعليم، بصفة عامة.

وتضمن المؤشر 14 دولة عربية، من أصل 22 دولة، وتصدرت دول الإمارات وقطر والبحرين واحتلت الجزائر المركز التاسع عربيا و92 عالميا متقدمة على دول مثل المغرب ومصر والكويت.