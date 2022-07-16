جودي: دبلوماسية الجزائر اليوم قادرة على مواجهة أي هجوم

أشاد بمنح الرئيس تبون الأولوية لأفريقيا..

أكد المجاهد والسفير السابق نور الدين جودي أن الدبلوماسية الجزائرية، الوفية لمبادئ أول نوفمبر 1954 والمبنية على دعم القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، “عادت بقوة إلى الساحة الدولية” من خلال مشاركتها في حل الأزمات التي تعرفها المنطقة وإحلال السلام. وقال جودي في حوار لـ”وأج” بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، أن “الدبلوماسية الجزائرية لطالما كانت سلاحا ومبنية على مبادئ متينة على غرار حق الشعوب في الحرية والكرامة، وهو ما يفسر بقاء دبلوماسيتنا إلى يومنا هذا قائمة على الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وبعد الاستقلال، ذكر جودي أنه بدأ تكوين سلك دبلوماسي بمعنى الكلمة، عن طريق الالتحاق بمدارس للتكوين الدبلوماسي في الخارج، إلى غاية إنشاء مدرستنا الخاصة اليوم بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

كما تطرق إلى مشاركة الجزائر في حلحلة العديد من الأزمات كأزمة الرهائن الأمريكيين في ايران، وتسوية النزاع بين هذه الأخيرة والعراق في 1975، وانهاء أزمة الطائرة الكويتية المختطفة في 1988، مبرزا أن الدبلوماسية الجزائرية كانت ولا تزال تسعى إلى السلام وتحقيق العدالة بين الدول المتنازعة، وهي على قناعة بأن كل نزاع داخلي لبلد لا يمكن تسويته الا من خلال الدبلوماسية والحوار، وتناضل للبحث عن حلول سلمية ورفض التدخل السياسي أو المسلح للقوى الأجنبية.

واستدل في هذا الصدد، بموقف الجزائر فيما يتعلق بالدول المجاورة كليبيا، حيث أنها طالبت بعدم التدخل في الشأن الداخلي لهذه الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة مساعدة الليبيين لتحقيق الوحدة بينهم، وهو نفس الأمر مع مالي.

وتأسف السفير السابق في جنوب افريقيا وأنغولا وهولندا، لتراجع الدبلوماسية الجزائرية لفترة من الفترات، “ولكن اليوم عدنا من جديد، وتجلى ذلك بوضوح من خلال تأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن التزام الجزائر مع افريقيا هو أولوية من الأولويات”.

وأعرب المجاهد عن “فخره” برؤية “الدبلوماسية الجديدة” نشطة كما كانت خلال سنوات الحرب، قائلا: “دبلوماسيتنا اليوم قادرة على مواجهة أي هجوم ضد الجزائر. هناك اليوم نهضة لما يسمى بدبلوماسية النضال، مشابهة لتلك التي شهدناها خلال حرب التحرير”.

وفي السياق، قال جودي إن خيطا يربط “دبلوماسية الحرب” بـ”الدبلوماسية الجديدة”، ولما نرى تحركات الجزائر لحل النزاعات القائمة هنا وهناك، “ندرك الدور الريادي والمهم لدبلوماسيتها”.

وثمن مبادرة الرئيس تبون “للم شمل الفلسطينيين، في لقاء تاريخي بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية”، بعد سنوات من الفتور.

وواصل بالقول: “نجاحنا نحن أيام الثورة والمتمثل في بعث جبهة التحرير الوطني ووضع حد للاختلافات الحزبية، يجب أن يشكل مثالا لفلسطين. لقد نجحت الدبلوماسية الجزائرية، اليوم، في وضع اللبنة الأولى للحد من الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وعليهم الآن أن يواصلوا ويتوحدوا لمجابهة الكيان الصهيوني”.

وشدد جودي على أن الدبلوماسية الجزائرية، التي استطاعت أن تنجب خيرة الدبلوماسيين، بإمكانها أن تكون دبلوماسيين ذوي كفاءة يمضون في نفس النهج وعلى نفس المبادئ الداعمة للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير المصير.