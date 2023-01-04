جورجينا تتحدث باللغة العربية في السعودية (فيديو)

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو لجورجينا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي تتحدث باللغة العربية.

تظهر جورجينا رودريغز في الفيديو الذي صنع الحدث عبر الشبكات وهي تتكلم باللغة العربية خلال استقبال وتقديم رونالدو كلاعب في صفوف النصر السعودي.

وقالت العارضة الأرجنتينية أثناء الحديث معها في ملعب مرسول بارك بالرياض: “هلا ومرحبا”، ما خلف ردود فعل متباينة.

في السياق تفاعل نشطاء مع ترديد رونالدو لعبارة أنا عالمي، عندما طلبت منه إدارة نادي النصر انتقاء كلمة بِاللّغة العربية.

وكان نادي النصر قد أقام حفلا لاستقبال رونالدو حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.

ونادت الجماهير على جورجينا خلال الاحتفال بعد وصولها رفقة أبناء رونالدو، لتبادلهم التحية وترفع يدها، في إشارة إلى شكرهم.

وأشاد نشطاء باحترام صديقة اللاعب لتقاليد البلد، بعدما أطلت بملابس مستورة.

وارتدت العارضة التي اعتادت على التبرج واللباس المكشوف، العباءة ومن تحتها سروال جينز وتيشرت أسود.

وكانت قد شاركت متابعيها عددا من الصور داخل الطائرة أثناء الاستمتاع برفقة أولادها.

وعلقت: ”ليس بدوني“ في إشارة منها أنه لن يذهب إلى الرياض بدونها، ورغبتها في الاستمرار بالتواجد معه.

ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمسية الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، رفقة عائلته، بعد انضمامه رسميا إلى نادي النصر.